قنبلة إنسانية موقوتة في إدلب

2019/07/03 | 11:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في 6 أيار/مايو، شنّت قوات النظام السوري هجوماً برياً على معقل المتمردين في إدلب.ويتركّز القتال حتى الآن في منطقتين صغيرتين نسبياً،

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