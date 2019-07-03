2019/07/03 | 11:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: rh0rbL_Scgk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. يوم جديد/ حوار الصباح .. مرض السكري وتأثيره على العين) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. يوم جديد/ حوار الصباح .. مرض السكري وتأثيره على العين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).