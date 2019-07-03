رسالة عتب الى السيد عادل عبد المهدي

2019/07/03 | 12:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:زيد الحلي اعرف رئيس مجلس الوزراء الاستاذ عادل عبد المهدي ، منذ مدة ليست قصيرة ، كمتابع للحالة العراقية ، لكن هذه المعرفة ، اتسعت وتوسعت ، من خلال قراءتي...أكمل القراءة ←

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