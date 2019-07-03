2019/07/03 | 12:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الاستخبارات العسكرية تقتل 4 إرهابيين في تلعفر بالموصل
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستخبارات العسكرية تقتل 4 إرهابيين في تلعفر بالموصل ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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