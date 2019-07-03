الكهرباء: إجمالي إنتاج البلاد يتجه إلى 20 ألف ميغاواط

2019/07/03 | 12:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الكهرباء رفع الطاقة الكهربائية في البلاد الى 20 الف ميغاواط بالتزامن مع ادخال وحدات توليدية جديدة ومحطات تحويلية لتوزيع الطاقة.

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