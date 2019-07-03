“بالوثيقة”.. مؤسسة حكومية في نينوى تهدد منتسبيها بالعقاب في حال انتقدوها على “فيسبوك”!!

2019/07/03 | 12:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق حذرت دائرة صحة نينوى، باصدار أمر يعاقب فيه اي موظف ينشر ضدها وينتقدها في موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك.

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