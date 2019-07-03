2019/07/03 | 12:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة/ خطوة برس اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الاربعاء، ضبط حاويتي ادوية بشرية خارج الضوابط في ميناء ام قصر الشمالي.وقالت الهيئة في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه إنه ” تم تشكيل لجنة مشتركة من قبل مركز جمرك ام قصر وشرطة جمرك وجهاز الامن الوطني وضابط البحث والتحري المنفذ، تمكنت من كشف عن حاويتين

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط حاويتي أدوية بشرية خارج الضوابط في ام قصر وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط حاويتي أدوية بشرية خارج الضوابط في ام قصر) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط حاويتي أدوية بشرية خارج الضوابط في ام قصر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).