2019/07/03 | 12:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أكد حزب المؤتمر الوطني العراقي، الأربعاء، ان بعض القوى السياسية منشغلة بحسم المواقع “الدسمة” في الدرجات الخاصة.وقال القيادي في الحزب محمد الموسوي، في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “بعض القوى السياسية تولي وقتاً وجهداً في نيل وحسم بعض الدرجات الخاصة والمواقع (الدسمة) لصالحها لا سيما تلك التي بدرجة وزير،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المؤتمر الوطني: القوى السياسية منشغلة بحسم المواقع “الدسمة” وكالة خطوة برس.

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