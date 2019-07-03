مقتل نجل وابن شقيق مسؤول امني عراقي بنزاع عشائري مسلح

2019/07/03 | 12:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر امني مسؤول وشهود عيان يوم الاربعاء ان نجل وابن شقيق مدير الدفاع المدني العراقي اللواء كاظم بوهان العكيلي قتلا في نزاع عشائري مسلح في العاصمة الاتحادية بغداد.

وقال المصدر والشهود لشفق نيوز، ان نزاعا عشائريا مسلحا اندلع في منطقة الفضيلية في بغداد تعرض خلاله منزل اللواء العكيلي الى هجوم بمختلف الاسلحة الخفيفة والمتوسطة.

واضاف المصدر والشهود ان الهجوم اسفر عن مقتل نجل اللواء وابن شقيقه، من دون مزيد من التفاصيل.

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