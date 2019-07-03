صندوق النقد الدولي يتوقع عجزاً أكبر مما يستهدفه لبنان في 2019

2019/07/03 | 12:04

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

قال فريق من صندوق النقد الدولي إن العجز المتوقع في موازنة لبنان لعام 2019 من المرجح أن يتجاوز بكثير المستوى الذي تستهدفه الحكومة البالغ 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقالت بعثة صندوق النقد الدولي المعنية بمشاورات المادة الرابعة لعام 2019 في بيان "نتوقع أن تؤدي التدابير في ميزانية 2019 إلى خفض العجز المالي إلى حوالي 9.75% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019".

وأضافت أن شراء السندات المنخفضة الفائدة المقترحة سيؤدي إلى تدهور ميزانية مصرف لبنان المركزي، الذي يجب أن يتراجع عن شراء السندات الحكومية.

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