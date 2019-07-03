الروماني تيتا يعد جماهير السفانة بنتائج جيدة ويطلبهم بالدعم

2019/07/03 | 12:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وعد المدرب الجديد لفريق الميناء بكرة القدم الروماني تيتا فاليري ببذل كل ما بوسعه لإعادة الميناء الى سكة الانتصارات, داعيا الجماهير الى جماهير النادي بالتواجد على المدرجات لدعم الفريق .

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