قتلة الاسرة والاطفال.. هؤلاء هم أبطال أمريكا

2019/07/03 | 12:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برّأت محكمة عسكرية امريكية اليوم الثلاثاء، ساحة ادوارد غالاغر (40 عاما)، الضابط في القوات الخاصة التابعة للبحرية الأميركية، من تهمة قتل فتى عراقي أس...

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