روحاني: سنرفع تخصيب اليورانيوم “بقدر ما يلزم” يوم الاحد المقبل

2019/07/03 | 12:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس هدد الرئيس الإيراني حسن روحاني أوروبا من أن بلاده “سوف تتخذ الخطوة المقبلة” في رفع مستوى تخصيب اليورانيوم الأحد المقبل.وتأتي تصريحات روحاني، اليوم الأربعاء، لتزيد الضغط على شركائها الأوروبيين لإنقاذ الاتفاق النووي بعد انسحاب الولايات المتحدة منه العام الماضي.وهدد روحاني برفع مستوى تخصيب اليورانيوم “بقدر ما يلزم”، وأضاف أنه إذا

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