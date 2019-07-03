“بالصور”.. طوابير طويلة من السيارات في ديالى بسبب شحة الوقود

2019/07/03 | 12:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديالى: يس عراق شهدت مناطق قضاء الخالص في محافظة ديالى ازمة وقود تسببت بتكدس السيارات امام محطات تعبئة الوقود، فيما لم يعرف سبب الازمة التي تمر بها بعض مناطق المحافظة لغاية الان.

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