صحيفة إيرانية: العراق استطاع إيجاد مالية خاصة للتعامل مع طهران

2019/07/03 | 12:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت صحيفة “ابرار” الاقتصادية الإيرانية، الأربعاء، عن تمكن العراق من إيجاد آلية مالية خاصة للتعامل الاقتصادي مع إيران لتجاوز الحظر الأميركي المفروض على طهران.وقالت الصحيفة في تقرير لها تابعته /المعلومة/، إن “ العراق استطاع ايجاد آلية مالية خاصة بشأن مواصلة التعامل الاقتصادي مع ايران تشبه آلية الاينستكس الاوربية لتجاوز الحظر الامريكي”.ونقلت الصحيفة […]

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