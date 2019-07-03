2019/07/03 | 12:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية اليوم الأربعاء أن كمينا محكما أطاح بمبتز الكتروني هدد بفضح فتاة على مواقع التواصل الاجتماعي.وقال اللواء سعد معن في تصريح تلقته “خطوة برس” إن “مفارز مديرية استخبارات بغداد العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، ألقت القبض على متهم اقدم على ابتزاز فتاة بعد تصويرها

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كمين يطيح بمبتز الكتروني هدد بفضح فتاة وكالة خطوة برس.

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