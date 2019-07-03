هيئة الاستثمار تصدر بيانا حول الأراضي المحيطة بمطار بغداد

2019/07/03 | 12:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس أصدرت الهيئة الوطنية للاستثمار، اليوم الأربعاء، توضيحا حول الأراضي المحيطة بمطار بغداد الدولي وقرار مجلس الوزراء الخاص بتطويرها وفقاً لقانون الاستثمار.وقال بيان الهيئة، وتلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “الهيئة تود أن توضح للرأي العام عدداً من الحقائق على ما تناقلته بعض وسائل الأعلام بشأن الأراضي المحيطة بمطار بغداد الدولي

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