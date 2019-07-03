الجنائية المركزية تقضي بالسجن 7 سنوات لمدان بالابتزاز الالكتروني في بغداد

2019/07/03 | 12:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قضت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية، اليوم الأربعاء، بالسجن سبعة سنوات لمدان اقدم على ابتزاز فتاة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومساومتها على مبلغ من المال مقابل عدم نشر صور خاصة.

وذكر بيان للمركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى وحصل عليه موقع "الغدير"، ان" المحكمة نظرت قضية مدان قام بابتزاز فتاة في العاصمة بغداد من خلال اختراق حسابها عبر الفيس بوك والحصول على صور الضحية ومن ثم بدأ بمساومتها على مبلغ مالي مقابل عدم نشر صورها الشخصية".واضاف، ان" المتهم اعترف امام المحكمة بجريمته وان عملية القبض عليه جرت من خلال كمين اعد من قبل القوات الامنية بناءً على أوامر قضائية ".واشار الى ان" المحكمة وجدت الادلة كافية لإدانة المتهم وفق احكام المادة 430 من قانون العقوبات لتقضي بسجنه لمدة سبع سنوات".انتهى..م.م

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