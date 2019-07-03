المالية النيابية تزف البشرى للموظفين بشأن سلم الرواتب الجديد: هذا ما سيحصل

2019/07/03 | 12:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال عضو اللجنة عبد الهادي السعداوي في تصريح صحفي، اطلع عليه موقع "الغدير"، ان" قانون الخدمة المدني سيتم قراءته قراءة ثانية في مجلس النواب وسيعرض للتصويت خلال الجلسات المقبلة وسيكون من ضمن هذا القانون وضع الية تلزم الحكومة بمساواة الرواب بين الوزارات".واشار الى انه" لا يوجد في هذا القانون اي تأثير ولا زيادة للرواتب العليا وانما للدنيا فقط".واضاف السعداوي، ان" هذا القانون لن يرى النور بعد تشريعه والتصويت عليه في مجلس النواب الى بعد ستة اشهر اي ان تطبيقه سيكون في بداية العام المقبل 2020".انتهى..م.م

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