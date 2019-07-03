نائب عن سائرون يكشف كواليس الأمر الديواني الخاص بالحشد ودور مجلس الأمن بصدوره

2019/07/03 | 12:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي،الاربعاء، عن كواليس اصدار الحكومة الامر الديواني الخاص بتنظيم عمل الحشد الشعبي، مبينا ان اعضاء مجلس الامن الدولي ابلغوا الحكومة بضرورة اصدار قرارات صارمة لتنظيم عمل القوات الامنية.وقال المسعودي في تصريح لـ/المعلومة/ ان “زيارة مجلس الامن الدولي الى العراق ولقائها بالرئاسات الثلاث كانت بدافع من الدول الغربية […]

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