2019/07/03 | 12:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC طالب النائب عن المكون التركماني المنضوي في كتلة بدر النيابية مختار الموسوي، اليوم الأربعاء، بإنصاف التركمان فيما يتعلق بملف الدرجات الخاصة، مشيرا الى ان رئيسي الجمهورية والوزراء لم يلبيا مطالب ممثلي التركمان بهذا الشأن.وقال الموسوي للمركز الخبري الوطني NNC، إن “النواب التركمان منذ اليوم الاول من أداء اليمين الدستوري […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الموسوي يطالب بإنصاف “القومية الثالثة” بالدرجات الخاصة المركز الخبري الوطني.

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