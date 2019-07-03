2019/07/03 | 12:16

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الخدمات النيابية تنتخب رئيسا لها ونائبا للرئيس ومقررا للجنة

بغداد/...انتخبت لجنة الخدمات والاعمار النيابية، الأربعاء، رئيسا ونائبا للرئيس ومقررا.

وقالت الدائرة الإعلامية، لمجلس النواب، في بيان، إن "لجنة الخدمات والاعمار النيابية برئاسة عقدت، بحضور رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وحضور النائب الاول حسن الكعبي ومدير عام الدائرة البرلمانية وامانة سر اللجنة اجتماعا تم خلاله انتخاب النائب وليد السهلاني بإجماع الاصوات رئيسا للجنة الخدمات والاعمار والنائبة عائشة المساري نائبا للرئيس والنائب بيستون عادل مقررا".

وأوضحت، أن "اجتماع انتخاب رئاسة اللجنة حضروه 20 نائبا عن لجنة الخدمات والاعمار من اصل ثلاثة وعشرون نائبا".انتهى1

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