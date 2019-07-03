المنافذ الحدودية: ضبط حاويتين ادوية بشرية خارج الضوابط في ام قصر

2019/07/03 | 12:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الأربعاء، ضبط حاويتي أدوية بشرية خارج الضوابط في ام قصر الشمالي.

وقالت الهيئة في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، إنه " تم تشكيل لجنة مشتركة من قبل مركز جمرك ام قصر وشرطة جمرك وجهاز الامن الوطني وضابط البحث والتحري المنفذ، تمكنت من كشف عن حاويتين في رصيف رقم ١١، وتم ضبط ادوية بشرية بداخلها مخبأة خلف اكسسوارات داخله للبلد بدون موافقات وزارة الصحة، فيما تم شحنها بحاويات غير مبردة".واضافت، انه "تم تنظيم محضر ضبط الى القاضي المختص".انتهى

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