2019/07/03 | 12:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

تعهد محافظ بغداد المهندس فلاح الجزائري بتذليل جمع المعوقات التي تواجه عملية تخصيص الاراضي وتوزيعها على ذوي الشهداء.

وقال الجزائري، خلال استقباله في مكتبه

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجزائري يتعهد بتذليل جميع معوقات تخصيص الأراضي لعوائل الشهداء) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجزائري يتعهد بتذليل جميع معوقات تخصيص الأراضي لعوائل الشهداء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).