"العهد نيوز" تحصل على تفاصيل جديدة عن مقتل نجل بوهان

2019/07/03 | 12:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

حصلت وكالة "العهد نيوز"، عن تفاصيل جديدة بخصوص مقتل "قيس" نجل مدير الدفاع المدني كاظم بوهان.

وقال مصدر امني لـ"العهد نيوز"، اليوم الاربعاء، ان

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