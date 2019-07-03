بالوثيقة.. عرض تركي على طاولة الشرطة من اجل “ميمي”

2019/07/03 | 12:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..قدم نادي فنربخشة التركي، عرضاً رسمياً للظفر بخدمات نجم المنتخب الوطني ونادي الشرطة، مهند علي “ميمي” خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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