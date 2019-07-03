2019/07/03 | 12:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قام مجموعة من الشباب في محافظة البصرة وتحت شعار “الحسين عليه السلام بسمة تلميذ”, بتوزيع المياه والعصائر بالقرب من القاعات الإمتحانية في جامعة البصرة , وذلك لمساعدة الطلبة في ظل الامتحانات النهائية وأجواء الصيف الحارة.لمتابعة التقرير كامل عبر اليوتيوب:

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شباب متطوعون يقدمون المياه والعصائر الباردة للطلبة في البصرة النعيم نيوز.

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