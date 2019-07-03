تجار يطالبون وزارة داخلية الاقليم بإعادة النظر في قرارها بشأن سيارات وارد امريكي

2019/07/03 | 12:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ طالب عدد من التجار في معارض السيارات في العاصمة اربيل يوم الاربعاء وزارة الداخلية في حكومة اقليم كوردستان بإعادة النظر بشأن قرارها في منع دخول السيارات المصدومة والغارقة التي يتم استيرادها من الولايات المتحدة الامريكية.

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