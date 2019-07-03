عمليات بغداد: اعتقال عدد من مروجي ومتعاطي المخدرات في العاصمة

2019/07/03 | 12:20

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بغداد :سومر نيوز

اعلنت قيادة عمليات بغداد، الاربعاء، القبض على عدد مروجي ومتعاطي المواد المخدرة في مناطق متفرقة من الع...

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