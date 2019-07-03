مفاجأة.. ليس عبدالمهدي.. “جهة واحدة لها الحق باختيار رئيس الحشد”

2019/07/03 | 12:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الخبير القانوني علي التميمي، يوم الثلاثاء، انه لا يحق للقائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، تعيين رئيس لهيئة الحشد الشعبي.

وقال التميمي، ان “تعيين رئيس هيئة الحشد الشعبي لا يكون من القائد العام للقوات المسلحة حصرا كما جاء في هذا الامر الديواني، يوم أمس”.

وبين ان “هذا المنصب بدرجة (وزير) ووفق المادة (76) من الدستور العراقي، فهنا يقوم رئيس الوزراء بعرض اسم مرشحه لرئاسة هيئة الحشد الشعبي، والبرلمان يقرر ذلك، من خلال التصويت بأغلبية نوابه، حاله كحال الوزراء”.

وأصدر رئيس الوزراء العراقي، وهو القائد العام للقوات المسلحة، عادل عبد المهدي، امس الاثنين، أمراً خاصاً بالحشد الشعبي.

وأمر عبدالمهدي بإغلاق جميع مقرات الفصائل المسلحة داخل المدن وخارجها، طالباً من الفصائل المسلحة الاندماج في القوات النظامية.

وجاء في الأمر الديواني الذي يتضمن 10 نقاط “ضرورة إنهاء المظاهر المسلحة وارتباط الحشد رسمياً بالقائد العام للقوات المسلحة وإنهاء جميع التسميات التي كانت تستعمل خلال فترة الحرب على داعش، واستبدالها بـتسميات عسكرية ( فرقة، لواء، فوج..إلخ)”.

وبموجب المرسوم، فقد منع رئيس الوزراء العراقي الفصائل المسلحة التي تختار العمل السياسي من حمل السلاح، وكذلك أمر الأجنحة العسكرية للفصائل بقطع أي علاقة بالأجنحة السياسية.

ويلزم المرسوم جميع الفصائل المسلحة بتطبيق اللوائح الجديدة بحلول 31 يوليو الجاري.

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