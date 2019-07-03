2019/07/03 | 12:21
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حوار اخر | الدرجات الخاصة .. محاصصة جديدة بعباءة التكنوقراط | مع احمد الحلو 2019/7/2) نشر أولاً على موقع (قناة الراصد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: t7KjsNMad7w
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حوار اخر | الدرجات الخاصة .. محاصصة جديدة بعباءة التكنوقراط | مع احمد الحلو 2019/7/2) نشر أولاً على موقع (قناة الراصد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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