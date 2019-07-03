2019/07/03 | 12:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: RVjbl47z-f4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العبيدي: عملية إختيار الدرجات الخاصة يجب أن تكون وفق معايير الكفاءة والنزاهة) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. العبيدي: عملية إختيار الدرجات الخاصة يجب أن تكون وفق معايير الكفاءة والنزاهة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).