وزير النفط الايراني: نعمل ليل نهار للالتفاف على الحظر الاميركي وتصدير النفط

2019/07/03 | 12:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير النفط الايراني بيجن زنكنة، أن العمل جار ليل نهار للالتفاف على الحظر الاميركي وتصدير النفط الايراني.وقال زنكنة في مقابلة مع وكالة بلومبرغ على هامش مشاركته بالاجتماع الوزاري لمنظمة الدول المصدرة للنفط اوبك في فيينا، دون شك الحظر الاميركي ترك آثارا سلبية على الاقتصاد الايراني بيد أن ذلك لايعني أننا لانقاوم هذا الحظر […]

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