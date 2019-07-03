بالارقام.. تلك هي آخر مستجدات عقد لاعب المنتخب الوطني علاء عباس والتنافس القطري السعودي

2019/07/03 | 12:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم

كشف مصدر مقرب من لاعب المنتخب الوطني، ونادي الزوراء بكرة القدم، علاء عباس، الاربعاء (03 تموز 2019)، عن التنافس ما بين نادي قطرالقطري وضمك السعودي للوصول الى اتفاقات نهائية مع اللاعب لتمثيله بنظام الاعارة في الموسم المقبل.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "المحادثات الطويلة والمد والجزر ما بين نادي ضمك السعودي من طرف، وادارة نادي الزوراء من الطرف الآخر، استقرت الامور على ان يتم منح اللاعب مبلغ عقد وصل الى 500 ألف دولار ، مع منح نادي الزوراء مبلغ إضافي من خارج مبلغ عقد اللاعب، وأن يتم توقيع اللاعب لسنتين مع الزوراء، ومنحه بنظام الاعارة الى النادي السعودي لمدة موسم واحد".

واضاف، أنه "اثناء سير المفاوضات مع النادي السعودي ووصول الاتفاقات الى المراحل النهائية، دخل نادي قطر القطري على الخط عن طريق وسيط للتفاوض مع نفس اللاعب وقدم عرضا ما قيمته 550 الف دولار على ان تكون حصة النادي من ضمن المبلغ المطروح، كون ان نظام الصرف المالي القطري للاندية يعتمد على التمويل الحكومي ولا يمكن تجزأت المبلغ الى حصص، مع موافقة النادي القطري على نظام الاعارة وتوقيع اللاعب لسنتين مع الزوراء".

ورجح المصدر بأن " يكون العقد القطري بعيدا عن الاتفاق بسبب أفضلية الجانب السعودي من حيث تفاصيل المبلغ المطروح والذي سيصل للاعب صافيا وقدره 500 ألف دولار، فيما سيصل مبلغ أقل من ذلك في حال الموافقة على العقد القطري، لذا فأن المفاوضات عادت الى الجانب السعودي بعد اكتمان كل بنودها، وان اللاعب سيكون أقرب الى ضمك السعودي من قطر القطري".

بغداد اليوم

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