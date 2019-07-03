اندلاع حريق داخل مطار كركوك

2019/07/03 | 12:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر امني، اليوم الاربعاء، باندلاع حريق داخل مطار كركوك.





وقال المصدر، لـ السومرية نيوز، إن حريقا اندلع، اليوم، داخل مطار كركوك ، مشيرا الى ان النيران اندلعت بحشائش واعشاب وامتدت لتلتهم عددا من الكرفانات داخل المطار.



وأوضح المصدر، أن فرق الدفاع المدني تحاصر مكان الحادث لمكافحة النيران.





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