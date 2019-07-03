انتهاء العمل في مطار بكين صالة سفر بحجم 140 ملعب كرة قدم

2019/07/03 | 12:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنهت الصين أعمال بناء مطار بكين الدولي الثاني الذي من المتوقع أن يصبح أحد أكثر المطارات ازدحاما في العالم، بحسب ما ذكرت وكالة بلومبرغ.وسيكون المطار الجديد الواقع في جنوب المدينة، قادرا على استيعاب 72 مليون مسافر سنويا بحلول عام 2025، و100 مليون بحلول عام 2040.وهو مصمم لتخفيف الضغط عن مطار العاصمة بكينالمكتظ.ويضم المطار،

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