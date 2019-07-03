عمليات بغداد تعلن اعتقال عدد من مروجي ومتعاطي المخدرات

2019/07/03 | 12:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادعلنت قيادة عمليات بغداد، الاربعاء، القبض على عدد مروجي ومتعاطي المواد المخدرة في مناطق متفرقة من العاصمة.

وقالت القيادة في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه، إن “القوات الأمنية في عمليات بغداد، تمكنت من القاء القبض على رجل وامرأة ضمن منطقة الدورة بحوزتهما كمية من مادة الكريستال المخدرة، كما تم اعتقال متهم اخر بترويج المواد المخدرة في مدينة الصدر بحوزته أدوات تعاطيها”.

واضافت، انه “تم اعتقال متهمين اثنين في منطقة البلديات كانا يستقلان عجلتي حمل ضبط بحوزتهما كمية كبيرة من الحبوب والشرابات المخدرة كانت مخبأة في العجلتين”، موضحة انه “تم تسليمهم الى الجهات المختصة”.

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