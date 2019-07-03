2019/07/03 | 12:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس ذكرت مصادر متطابقة، الأربعاء، أن القضاء الفرنسي اتهم في أبريل الماضي فرع مجموعة “سامسونغ إلكترونيكس فرنسا” بالقيام “بممارسات تجارية خادعة” في إطار تحقيق حول انتهاكات محتملة للحقوق الإنسانية في مصانع المجموعة وخصوصا في الصين.وصدر هذا الاتهام بعد استجواب ممثل للفرع الفرنسي لأكبر مجموعة للهواتف الذكية في العالم، في 17 أبريل من

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اتهام “سامسونغ فرنسا” بممارسات تجارية “خادعة” وكالة خطوة برس.

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