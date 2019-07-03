2019/07/03 | 12:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس حذر المركز العراقي لمحاربة الشائعات المواطنين اليوم الأربعاء من انتشار عدة شائعات قال إنها تستهدف السلم المجتمعي والعودة الى مربع الطائفية.وذكر المركز في تقرير تلقت “خطوة برس” نسخة منه، عدة شائعات يروج لها نشطاء سياسيون الغاية منها عرقلة مشاريع استثمارية والتشويش على المواطنين بوجود تغيير ديموغرافي.وأضاف التقرير أن “الشائعات

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مركز تقني يحذر من شائعات “تستهدف السلم المجتمعي” وكالة خطوة برس.

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