غسان صابور - تحية لموقع ميديابارت الفرنسي

2019/07/03 | 13:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #غسان_صابور ليس من عادتي مدح أي موقع إعلامي..مهما كانت شهرته واتساعه وقدرته على هـز أركان سلطة وفضح انحرافاتها..بكل حرية ومصداقية نادرة..رغم جميع الضغوطات الحكومية التي تمارسها غالب السطات المختلفة الاتجاهات عليه..ورفضه الكامل لأية دعاية تجارية أو حكومية..أو لأية مؤسسة رأسمالية...وشعار هذا الموقع : ٍ Seuls nos lecteurs peuvent nous acheter قراؤنا فقط يستطيعون شراءنا!!!...مؤسسو هذا الموقع خمسة صحفيي......

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