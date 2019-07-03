رياض حسن محرم - عن سلطنة عمان .. وتنظيم الأسرة

2019/07/03 | 13:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #رياض_حسن_محرم حدث ذلك في منتصف التسعينات تقريبا من القرن الماضى في سلطنة عمان أثناء عملى هناك، أعلنت السلطنة تبنيها لفكرة تنظيم الإنجاب بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، وللعلم فإن عمان ليست من الدول الخليجية الغنية، وقد تم إكتشاف النفط فيها كآخر دول الخليج وفى نطاق محدود فكانت نهضتها متأخرة، ربما لهذا السبب فهى تتحكم الى درجة كبيرة في توظيف هذا الدخل النفطى، ولعلها سبقت دول أخرى وتقدمت عليها في التطور في مجالات عدّ......

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