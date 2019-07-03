أفنان القاسم - الكتاب المقدس 4

2019/07/03 | 13:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أفنان_القاسم 1 وَعَرَفَتْ حَوَّاءُ آدَمَ زَوْجَهَاالذي كَانَ خَلايًا فأَدِيمًا وكَانَ سَمَكَةً فَإِنْسَانًا فَحَبِلَتْ وَوَلَدَتْ قَايِينَ.وَقَالَتِ: «اقْتَنَيْتُ رَجُلًا مِنْ بَنِي الإِنْسَانِ».2 ثُمَّ عَادَتْ فَوَلَدَتْ أَخَاهُ هَابِيلَ.وَكَانَ هَابِيلُ رَاعِيًا لِلْغَنَمِ، وَكَانَ قَايِينُ عَامِلًا فِي الأَرْضِ.3 وَحَدَثَ مِنْ بَعْدِ أَيَّامٍ أَنَّ قَايِينَ قَدَّمَ مِنْ أَثْمَارِ الأَرْضِ قُرْبَان......

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