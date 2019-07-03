2019/07/03 | 13:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #أفنان_القاسم 1 وَعَرَفَتْ حَوَّاءُ آدَمَ زَوْجَهَاالذي كَانَ خَلايًا فأَدِيمًا وكَانَ سَمَكَةً فَإِنْسَانًا فَحَبِلَتْ وَوَلَدَتْ قَايِينَ.
وَقَالَتِ: «اقْتَنَيْتُ رَجُلًا مِنْ بَنِي الإِنْسَانِ».2 ثُمَّ عَادَتْ فَوَلَدَتْ أَخَاهُ هَابِيلَ.
وَكَانَ هَابِيلُ رَاعِيًا لِلْغَنَمِ، وَكَانَ قَايِينُ عَامِلًا فِي الأَرْضِ.3 وَحَدَثَ مِنْ بَعْدِ أَيَّامٍ أَنَّ قَايِينَ قَدَّمَ مِنْ أَثْمَارِ الأَرْضِ قُرْبَان......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#أفنان القاسم - الكتاب المقدس 4) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وَقَالَتِ: «اقْتَنَيْتُ رَجُلًا مِنْ بَنِي الإِنْسَانِ».2 ثُمَّ عَادَتْ فَوَلَدَتْ أَخَاهُ هَابِيلَ.
وَكَانَ هَابِيلُ رَاعِيًا لِلْغَنَمِ، وَكَانَ قَايِينُ عَامِلًا فِي الأَرْضِ.3 وَحَدَثَ مِنْ بَعْدِ أَيَّامٍ أَنَّ قَايِينَ قَدَّمَ مِنْ أَثْمَارِ الأَرْضِ قُرْبَان......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#أفنان القاسم - الكتاب المقدس 4) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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