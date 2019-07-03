2019/07/03 | 13:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلال عملية استباقية، قوة مشتركة من الألوية (( 40، 53 ، 92 )) حشد شعبي والعاملة ضمن قاطع قيادة عمليات نينوى، تتمكن من قتل ٤ إرهابيين، كانوا داخل إحدى الإنفاق في “سلسلة جبال شيخ إبراهيم “.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل 4 ارهابيين في نينوى) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل 4 ارهابيين في نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).