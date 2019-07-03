مصدر يروي لـ/موازين نيوز/ حادثة مقتل نجل مدير الدفاع المدني بنزاع في الفضيلية

2019/07/03 | 13:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- روى مصدر أمني، الأربعاء، تفاصيل حادثة مقتل نجل مدير الدفاع المدني بنزاع عشائري بمنطقة الفضيلية، شرقي بغداد.

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