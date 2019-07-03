الخامنئي: الحج فريضة عبادية سياسية

2019/07/03 | 13:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعتبر قائد الثورة الاسلامية السيد علي خامنئي، الأربعاء، الحج فريضة عبادية سياسية، مؤكدا ضرورة الاهتمام بقضايا العالم الاسلامي في هذا التجمع العظيم لمسلمي العالم كنصرة المظلومين ومنهم فلسطين واليمن.وقال الخامنئي في كلمة له خلال استقباله المسؤولين والمعنيين بشؤون الحج في البلاد على اعتاب توجه حجاج بيت الله الحرام الى الديار المقدسة، إن “الحج […]

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