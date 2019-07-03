ترشيح 3 شخصيات جديدة لحقيبة وزارة التربية

2019/07/03 | 13:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ابلغت الكتل السياسيـة ممثليها في مجلس النواب بترشيح ثلاث شخصيات جديدة لحقيبة وزارة التربية من قبل رئيس الوزراء ، هن وصال العزاوي / دكتوراه علوم سياسية ، وتهاني عبد العزيز / دكتوراه طب اسنان، ووسن عدنان / دكتوراه علوم حاسبات.

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