لاول مرة منذ اكثرمن خمسة قرون..صحراء تشيلي تشهد كسوفا كاملا للشمس

2019/07/03 | 13:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قصد مئات الآلاف من السياح، منطقة الصحراء في شمال تشيلي، لمشاهدة ظاهرة كونية نادرة، وتابعوا كسوفا كاملا للشمس أمكن مشاهدته بوضوح في الأجواء الصافية.وتحدث ظاهرة الكسوف عندما يمر القمر بين الأرض والشمس مما يغرق الكوكب في الظلام.والظاهرة نادرة الحدوث في أي بقعة من بقاع العالم.وكان أفضل موقع لرؤية هذه الظاهرة، هو صحراء […]

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