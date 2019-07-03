2019/07/03 | 13:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

افاد مصدر محلي، اليوم الاربعاء، أغلاق جميع الطرق المؤدية الى منطقة الفضيلية اثر اندلاع نزاع مسلح.

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