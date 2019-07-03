بالصور. . اندلاع حريق في مطار كركوك

2019/07/03 | 13:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادافاد مصدر امني بمحافظة كركوك، الاربعاء، باندلاع حريق في مطار كركوك.

وقال المصدر ان “حريقا اندلع صباح اليوم، في مطار كركوك” دون معرفة “اسباب الحريق لاتزال مجهولة”.

واضاف ان “فرق الدفاع المدني توجهت الى مكان الحريق لاخماده”.

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