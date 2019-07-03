مجلس نينوى: حرائق حقول الحنطة طالت 100 الف دونم

2019/07/03 | 13:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف مجلس محافظة نينوى، الاربعاء، عن تضرر 100 الف دونم من محصول الحنطة والشعير تضرر جراء الحرائق الاخيرة، داعيا الحكومة الى الاسراع في انجاز معاملات تعويض الفلاحين المتضررين.وقال عضو المجلس حسام العبار في تصريح لـ/المعلومة/ ان “الحرائق المتعمدة من قبل المجاميع الارهابية تسببت في تضرر 100 الف دونم من الحنطة والشعير في عموم […]

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